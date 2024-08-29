Мареска высказался о возможном трансфере Санчо

«Если мы можем подписать футболиста, который нам действительно нужен, то обязательно сделаем это. Сейчас Санчо – не игрок «Челси». Я хорошо знаю его возможности, но это не наш футболист», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.