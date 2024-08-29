Мареска высказался о возможном трансфере Санчо

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска отреагировал на информацию о потенциальном подписании атакующего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джедона Санчо.
«Если мы можем подписать футболиста, который нам действительно нужен, то обязательно сделаем это. Сейчас Санчо – не игрок «Челси». Я хорошо знаю его возможности, но это не наш футболист», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.
Ранее в прессе сообщалось, что «Челси» может обменять Рахима Стерлинга на Санчо.
В прошлом сезоне Джедон поиграл за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. Он принял участие в двух матчах Бундеслиги, забил два гола и сделал два ассиста.
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