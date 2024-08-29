Сотрудники «Манчестер Сити» получили деньги от Гвардиолы

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выдал премии каждому из членов вспомогательного персонала клуба. Об этом сообщается в аккаунте Football_Tweet.

По сведениям источника, испанский тренер выдал каждому сотруднику, работающему с первой командой «Манчестер Сити», десять тысяч фунтов, включая поваров, администраторов и баристу.

Напомним, что «горожане» являются действующими чемпионами Английской премьер-лиги. В новом сезоне чемпионата страны подопечные Хосепа Гвардиолы стартовали с двух уверенных побед. «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице.