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Мареска заявил, что Стерлингу нет места в «Челси» слухи

28 Августа 2024 • 21:35 Комментировать
Челси
...
Кристал Пэлас
01.09 15:30

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что нападающему лондонцев Рахиму Стерлингу нет места в команде.

«Он фантастический игрок, но не тот тип вингера, который мне нравится», - приводит слова наставника «аристократов» журналист Фабрицио Романо.

Также Мареска высказал мнение, что за Стерлинга говорят его карьера и статистика, но игрок не подходит в новую схему игры «синих».

Напомним, что разговоры об уходе вингера из стана лондонцев ведутся довольно давно, и теперь было получено официальное подтверждение этого от главного тренера.

Рахим Стерлинг выступает за «Челси» с сезона 2022/2023 и за это время провёл 81 матч, в которых отметился 19 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Энцо Мареска Рахим Стерлинг Фабрицио Романо ещё теги

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