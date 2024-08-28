Главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что нападающему лондонцев Рахиму Стерлингу нет места в команде.

«Он фантастический игрок, но не тот тип вингера, который мне нравится», - приводит слова наставника «аристократов» журналист Фабрицио Романо.

Также Мареска высказал мнение, что за Стерлинга говорят его карьера и статистика, но игрок не подходит в новую схему игры «синих».

Напомним, что разговоры об уходе вингера из стана лондонцев ведутся довольно давно, и теперь было получено официальное подтверждение этого от главного тренера.

Рахим Стерлинг выступает за «Челси» с сезона 2022/2023 и за это время провёл 81 матч, в которых отметился 19 забитыми мячами.