«Барселона» сделала предложение по игроку «Ливерпуля»

Полузащитник «Барселоны» Марк Берналь получил серьёзную травму колена и выбыл на длительный срок. Как следствие, каталонскому клубу пришлось выходить на трансферный рынок за полузащитником.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Барселона» сделала предложение по хавбеку «Ливерпуля» Стефану Байчетичу. Каталонцы предложили 4 миллиона евро за аренду 19-летнего игрока без опции выкупа.

Действующий контракт Стефана Байчетича с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2027 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро.