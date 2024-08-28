«Саутгемптон» оформил трансфер аргентинского центрального полузащитника Карлоса Алькараса в бразильский «Фламенго». По информации Transfermarkt, «святые» получили за футболиста 18 млн евро. Контракт с «Фламенго» 21-летний игрок подписал на пять лет.

Напомним, что «Саутгемптон» по итогу прошлого сезона Чемпионшипа вернулся в Английскую премьер-лигу. Алькарас оказался в клубе с юга Англии зимой 2023 года. После полугодия в команде футболист отправился в аренду в «Ювентус» на сезон, а после, уже текущим летом вернулся обратно.

Transfermarkt оценивает футболиста центра поля в 15 млн евро.