Трансфер Мамардашвили – в десятке самых дорогих переходов вратарей в истории

Во вторник «Ливерпуль» официально объявил о переходе вратаря «Валенсии» и сборной Грузии Георгия Мамардашвили. Этот сезон грузин проведёт в «Валенсии» в рамках аренды. А уже в следующем сезоне полноценно переберётся в «Ливерпуль».

По информации Transfermarkt, трансфер Мамардашвили вошёл в десятку самых дорогих трансферов вратарей в истории. «Ливерпуль» заплатил за него 30 млн евро, это десятое место рейтинга. Столько же «Бавария» заплатила «Шальке» в 2010 году за переход Мануэля Нойера.

Возглавляют рейтинг Кепа Аррисабалага (из «Атлетика» в «Челси» за 80 млн евро). Второе место у Алиссона Бекера (из «Ромы» в «Ливерпуль» за 62,5 млн). Третье – у Джанлуиджи Буффона (из «Пармы» в «Ювентус» за 52,8 млн).