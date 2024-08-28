В ближайшее время состав «Манчестер Юнайтед» пополнит полузащитник Мануэль Угарте. После этого летняя трансферная кампания «красных дьяволов» завершится. Как сообщает на своих страницах Daily Mail, складывается ощущение, что информация об интересе манкунианцев к Бену Чилуэллу, Рахиму Стерлингу и Айвену Тони запускается сознательно для привлечения интереса к этим игрокам. Словом, имя «Манчестер Юнайтед» используется.

В двух стартовых турах Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал три очка. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт в воскресенье, 1 сентября, - против «Ливерпуля» на своём поле.