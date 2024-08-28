Отец Мамардашвили: «Были другие варианты, но мы выбрали «Ливерпуль»

Отец грузинского вратаря Георгия Мамардашвили Давид Мамардашвили высказался о недавнем официальном переходе его сына в «Ливерпуль». Состав «красных» грузин пополнит только следующим летом, а этот сезон он проведёт в «Валенсии» в рамках аренды.

«После окончания Евро начали работать над трансфером. Были варианты, которые мы ждали помимо «Ливерпуля». Но там не получилось, к сожалению, и мы выбрали «Ливерпуль», - сказал Давид Мамардашвили Metaratings.

Ранее Мамардашвили обратился к «Валенсии». За «летучих мышей» талантливый вратарь и воспитанник тбилисского «Динамо» выступает уже три года.