Санчо сменит «Манчестер Юнайтед» на «Ювентус»

Вингер Джедон Санчо в обозримом будущем сменит клубную прописку. Как сообщает в социальных сетях известный журналист Фабрис Хокинс, «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» договорились о переходе Санчо. Речь идёт об аренде с опцией обязательного выкупа. Сам 24-летний вингер стремится к переходу в туринский клуб.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Санчо в 30 миллионов евро. В стартовых двух турах Премьер-лиги Джедон за «Манчестер Юнайтед» не выступал.

Отметим, что в двух стартовых турах чемпионата Италии «Ювентус» набрал максимальное количество очков – шесть.