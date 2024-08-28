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За опорником «Вуверхэмптона» выстроилась очередь хороших клубов слухи

28 Августа 2024 • 17:22 Комментировать
Вулверхэмптон
2:6
Челси

Футболист «Вуверхэмптона» и сборной Мали Бубакар Траоре привлек внимание многих клубов.

Опорный полузащитник имеет за своей спиной два сезона в АПЛ. В свой первый год футболист получил травму паха и играл совсем немного. В прошедшем сезоне его тренерский штаб использовал с переменным успехом. В итоге он во всех турнирах сыграл всего 38 матчей. Этим летом он не смог помочь сборной Мали пройти групповой этап Олимпиады. Несмотря на это, футболист отыграл все матчи без замен и выходил с капитанской повязкой.

Как сообщает L'Équipe, футболист интересен «Лансу», «Фейеноорду», «Боруссии» Мёнхенгладбах. Также в издании подчеркивается, что это не весь список клубов, которых привлек полузащитник. «Волки» готовы продать Траоре уже этим летом. Контракт с игроком рассчитан до лета 2027 года.

Стоит также отметить, что клуб из Нидерландов предложил за футболиста 15 миллионов евро, но в Англии посчитали такую сумму слишком маленькой.

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Вулверхэмптон Боруссия Мёнхенгладбах трансферы футбола - лето 2024 Бубакар Траоре ещё теги

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