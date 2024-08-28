Только один турецкий игрок был продан за большие деньги, чем Кадиоглу

«Брайтон» из Английской премьер-лиги на днях официально подписал защитника «Фенербахче» и сборной Турции Ферди Кадиоглу. Согласно порталу Transfermarkt, новичок обошёлся «чайкам» в немалые 33 млн евро.

Таким образом, уточняет портал, Кадиоглу стал вторым самым дорогим проданным турецким игроком. Совсем чуть-чуть он не дотянул до Арды Турана, того в своё время «Барселона» купила у мадридского «Атлетико» за 34 млн евро.

На третьем месте рейтинга расположился Оркун Кёкчю, который сменил однажды «Фейеноорд» на «Бенфику» за 25 млн евро. Четвёртое место у перешедшего из «Байера» в «Милан» Хакана Чалханоглу за 23,3 млн.