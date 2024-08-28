«Брайтон» стал вторым клубом этого лета по трансферным затратам

Портал Transfermarkt поделился рейтингом команд, которые в это продолжающееся летнее трансферное окно потратили больше всех.

На первом месте разместился лондонский «Челси», «синие» потратили на игроков суммарно 261 млн евро. Вторую позицию сенсационно занял «Брайтон». Руководство «чаек» раскошелилось на сумму в 234 млн. Замыкает тройку транжир мадридский «Атлетико», траты «матрасников» составили 185 млн.

Четвёртое место рейтинга вновь у представителя АПЛ, «Астон Виллы» - 176 млн евро. А пятёрку рейтинга замкнул «ПСЖ», парижский клуб потратил на новичков 170 млн. Шестое место у «Манчестер Юнайтед» - 165 млн.