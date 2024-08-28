Винни Джонс посоветовал Стерлингу завязывать с футболом

Экс-футболист «Челси» Винни Джонс посоветовал вингеру Рахиму Стерлингу завершить карьеру. Как известно, Стерлинг не входит в планы нового рулевого «пенсионеров» Энцо Марески.

«Стерлинг наверняка финансово обеспечил себя на всю жизнь. Так пускай просто наслаждается жизнью. Он многое дал спорту, подарил фанатам много радости. Мне не нравится наблюдать, как топовые игроки скатываются вниз по лигам. Я надеюсь, что Стерлинг этого не сделает», - сказал Джонс Daily Mail.

Всего за «Челси» Рахим Стерлинг провёл 81 официальный матч, в которых забил 19 голов и отдал 12 голевых передач на партнёров.