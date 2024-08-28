Хавбек сборной Марокко Закария Абухляль может продолжить карьеру в Англии.

Прошедший сезон футболист начал очень ярко. В четырех матчах он забил три мяча, но в игре с «Марселем» получил тяжелую травму. Ему провели операцию коленного сустава, и он пропустил большую часть сезона. Вернувшись в состав, игрок смог снова завоевать место в основе. Теперь же по информации Foot Mercato, игрок привлек представителей «Саутгемптона».

«Святые» постараются выкупить футболиста уже в ближайшее время, чтобы завершить сделку до закрытия трансферного окна. Стоит отметить, что английский клуб только вернулся в элитный дивизион и начал новый сезон с двух поражений.

Ранее мы рассказывали о том, что «Лестер», тоже вернувшись из Чемпионшипа, решил усилиться игроком из Марокко.