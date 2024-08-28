Мамардашвили выразил благодарность клубу и болельщикам «Валенсии»

Футбольный клуб «Ливерпуль» официально объявил о подписании контракта с грузинским голкипером Георгием Мамардашвили. Сумма сделки может достигнуть 35 миллионов евро с учётом различных бонусов. Однако 23-летний вратарь останется в составе «Валенсии» ещё на один сезон, прежде чем присоединится к английскому клубу.

Мамардашвили – игрок «Ливерпуля»

Мамардашвили выразил свои чувства к «Валенсии» и её болельщикам через социальные сети. «Я не могу говорить об этом клубе, не выразив свою благодарность. Спасибо за постоянную поддержку и любовь, которую я ощущал с первого дня своего пребывания здесь», — написал Мамардашвили.

Вратарь также отметил, что решение остаться в «Валенсии» ещё на один год связано с важными задачами, стоящими перед клубом. «Мы все знаем, каким сложным будет предстоящий год и как важно это время для клуба. Поэтому я решил остаться в «Валенсии» на ещё один сезон и сделать всё возможное, чтобы помочь клубу достичь его целей. Мы будем бороться до конца!» — подчеркнул Мамардашвили.

«Валенсия» занимает последнее место в таблице чемпионата Испании с нулём очков после двух туров. У основного конкурента грузинского голкипера в «Ливерпуле», Алиссона Бекера, ещё два года по контракту.