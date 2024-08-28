«Манчестер Юнайтед» и «Челси» обсуждают трансфер Чилуэлла

Защитник Бен Чилуэлл в ближайшее время может сменить «Челси» на «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Мигеля Делани, в последние два дня клубы вели постоянные переговоры по 27-летнему Чилуэллу.

Ранее главный тренер «Челси» Энцо Мареска говорил о том, что Чилуэллу, возможно, будет лучше сменить клубную прописку до закрытия летнего трансферного окна.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Бена Чилуэлла в 28 миллионов евро. За «Челси» футболист выступает с конца августа 2020 года после трансфера из «Лестера».