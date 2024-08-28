Кьеза: «Мне не терпится стать новым игроком «Ливерпуля»

«Я очень счастлив, мне не терпится стать новым игроком «Ливерпуля». Я и моя семья, мы действительно очень счастливы. Позвольте мне сказать спасибо «Ювентусу» и болельщикам, они всегда относились ко мне по-особенному. Теперь пришло время для «Ливерпуля», я так счастлив. Я не могу дождаться!» - приводит слова Кьезы журналист Фабрицио Романо.