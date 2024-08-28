Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера

Вингер Федерико Кьеза переходит из «Ювентуса» в «Ливерпуль». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, английский клуб полностью договорился с 26-летним футболистом о контракте на четыре сезона – до середины 2028 года.

Итальянский Sky отмечает, что сумма трансфера составит 12 миллионов евро. Сумма может вырасти за счёт заложенных в сделку бонусных выплат.

Как известно, Федерико Кьеза ранее остался за бортом в «Ювентусе». Пришедший летом в туринский клуб тренер Тьяго Мотта сообщил, что он не рассчитывает на вингера. С тех пор для Кьезы искали подходящий вариант.