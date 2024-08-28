«Ливерпуль» почти закрыл трансфер Кьезы

Вингер Федерико Кьеза вот-вот примерит на себе футболку английского «Ливерпуля». Согласно данным известного журналиста Маттео Моретто, мерсисайдский клуб близок к договорённости с 26-летним футболистом. Контракт Кьезы с топ-клубом Премьер-лиги будет рассчитан на четыре сезона.

«Ливерпуль» и «Ювентус» сейчас находятся в прямом контакте, чтобы прийти к окончательному соглашению по сумме сделки.

Ранее Тьяго Мотта, главный тренер «Ювентуса», заявил, что Федерико Кьеза в его планы не входит. В сезоне 2024/2025 итальянский вингер на футбольном поле ещё не появлялся.