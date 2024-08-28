Лукаку уже в Неаполе

Летний трансфер нападающего Ромелу Лукаку из «Челси» в «Наполи» всё ближе. Фактурный 31-летний футболист уже прибыл в Неаполь. Соответствующее видео из аэропорта показал известный журналист Джанлука ди Марцио.

В «Наполи» Лукаку воссоединится с Антонио Конте, которого футболист не раз называл лучшим тренером в своей карьере.

Отметим, что после двух сыгранных туров Серии А «Наполи» располагается на десятой позиции в турнирной таблице. Ближайший матч команда Антонио Конте проведёт в субботу, 31 августа, - против «Пармы» на своём поле.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает Ромелу Лукаку в 30 миллионов евро.