«Ювентус» сделает предложение по игроку «Манчестер Юнайтед»

В ближайшие часы «Ювентус» сделает «Манчестер Юнайтед» первое официальное предложение по футболисту. Туринцы хотят арендовать у «красных дьяволов» вингера Джедона Санчо. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на известного журналиста Джанлуку ди Марцио.

Отмечается, что «Ювентус» предложит взять на себя только часть заработной платы Санчо. При этом «Манчестер Юнайтед» хочет получить солидную сумму за аренду 24-летнего футболиста.

Джедон Санчо оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 30 миллионов евро. В чемпионате Англии сезона 2024/2025 Санчо на поле не выходил.