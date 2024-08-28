«Ливерпуль» нашёл нового защитника

Защитник французского «Нанта» Натан Зезе имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщается на страницах портала Tribal Football.

В трансфере 19-летнего центрального защитника заинтересован «Ливерпуль». Французская сторона готова рассмотреть вариант продажи Зезе, если за него заплатят порядка 20 миллионов евро.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в пять миллионов евро. Срок действующего контракта между Зезе и «Нантом» истекает в 2028 году.

В текущем сезоне чемпионата Франции защитник сыграл две встречи и получил желтую карточку.