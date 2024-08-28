Кьеза получил конкретное предложение от «Ливерпуля»

Руководство «Ливерпуля» приступило к решительным действиям по трансферу вингера сборной Италии и туринского «Ювентуса» Федерико Кьезы.

Согласно сведениям журналиста Николо Скиры, мерсисайдский гранд сделал конкретное предложение итальянскому футболисту. «Красные» готовы подписать с Федерико четырехлетнее трудовое соглашение с заработной платой в размере пяти миллионов евро в год.

Трудовое соглашение Кьезы с туринским грандом рассчитано до середины 2025 года. В сезоне-2023/2024 Федерико поучаствовал в 33 поединках чемпионата Италии, записав на свой счет девять голов и две результативные передачи.