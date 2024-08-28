«Ливерпуль» планирует до закрытия трансферного окна пригласить в команду Федерико Кьезу.

Последние четыре сезона форвард выступал за «Ювентус». Этим летом команду возглавил Тьяго Мотта, который не рассчитывает на нападающего. В итоге футболист даже перестал попадать в заявку. За клуб из Турина футболист провел 131 матч. Он успел отметиться 32 забитыми мячами и 23 голевыми передачами.

Как сообщает журналист Николо Скира в своих социальных сетях, в Англии готовы платить футболисту 5 миллионов евро в год. Стоит отметить, что следующим летом трудовое соглашение игрока закончится, и он уже уйдет бесплатно. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро, но с большой вероятностью сделка сможет состояться за меньшую сумму.

Ранее мы сообщали о том, что «Ливерпуль» сейчас активно работает над трансфером, чтобы совершить покупку этим летом.