Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Осимхен выбирает между двумя клубами

28 Августа 2024 • 12:11 Комментировать (2)

Центральный нападающий «Наполи» Виктор Осимхен не перейдет во французский «ПСЖ». Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, нигерийский форвард выбирает между двумя клубами.

Согласно данным источника, речь идет о лондонском «Челси» и саудовском «Аль-Ахли». Трансферная стоимость форварда оценивается в 100 миллионов евро. Срок действующего контракта африканца с неаполитанцами рассчитан до конца июня 2026 года.

В прошлом сезоне итальянской Серии А Осимхен принял участие в 25 встречах. Нападающий записал на свой счет 15 голов и три результативных паса.

👍 2
👎 0
💯 0
😍 1
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Аль-Ахли Джидда Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии (2) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
GudRus
28 Августа 2024 в 12:46
Вячеслав Захаров меняет названия заголовков !! респект
Ответить
GudRus
28 Августа 2024 в 12:45
Челси денег девать некуда???? что у них происходит???
Ответить
Неймар предложил себя «Барселоне» - клуб дал ответ Преемник Клоппа установил рекорд «Ливерпуля» всех времён Из-за них «Ростов» пропустил три и уступил в Москве: худшие игроки матча против «Локомотива» Криштиану Роналду рассказал, как планирует завершить карьеру в сборной Португалии Роналду назвал последний клуб в своей карьере ​Ветеран «Зенита»: «Спартак» нужно проверить на допинг» «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета Ван Дейк высказался о Клоппе, ушедшем из «Ливерпуля» В «Барселоне» выбрали игрока, которой получит номер Месси «Барселона» продала защитника
Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» «Реал» - «Вальядолид»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Ошибки вратаря «Атлетика» помогли «Барселоне» одержать победу Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Барселона» может удивить громкой покупкой нападающего в конце лета Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий «Брайтон» дожал «МЮ» на 90-й минуте «Барселона» - «Атлетик»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен – второй Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Августа
13:50 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» почти закрыл трансфер Кьезы
13:20 · Англия. Премьер-лига
Стало известно сколько «Ливерпуль» будет платить Кьезе слухи
13:19 · Англия. Премьер-лига
Лукаку уже в Неаполе
13:13 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» сделает предложение по игроку «Манчестер Юнайтед»
12:59 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл нового защитника
12:50 · Англия. Премьер-лига
Кьеза получил конкретное предложение от «Ливерпуля»
12:11 · Англия. Премьер-лига
Осимхен выбирает между двумя клубами 2
10:43 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» интересуется бронзовым призёром Олимпийских игр слухи
09:17 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может усилиться вингером «Баварии»
09:11 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл нового нападающего в «Ливерпуле» 2
08:53 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готовит предложение Кьезе
08:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет успеть купить Осимхена - сделано предложение 1
27 Августа
21:16 · Англия. Премьер-лига
36-летний Огбонна стал игроком «Уотфорда» 1 официально
21:00 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» отдал Хамеда Траоре «Осеру» официально
20:55 · Англия. Премьер-лига
Канселу – игрок «Аль-Хиляля» 1 официально
20:02 · Англия. Премьер-лига
Романо подтвердил переход Канселу в топ-клуб Саудовской Аравии
18:31 · Англия. Премьер-лига
Эду Гаспар: «Мерино был ключевой целью «Арсенала» этим летом» 1
18:23 · Англия. Премьер-лига
Артета – о Мерино: «Микель усилит нашу команду своими способностями и сильным характером»
18:08 · Англия. Премьер-лига
Микель Мерино – игрок лондонского «Арсенала» 2 официально
16:57 · Англия. Премьер-лига
Нкетиа перейдёт в «Кристал Пэлас», сделка согласована
16:03 · Англия. Премьер-лига
Фабиу Виейра продолжит карьеру в «Порту» официально
15:07 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может арендовать полузащитника из АПЛ слухи
14:26 · Англия. Премьер-лига
Кепа Арисабалага перейдёт в «Борнмут» из «Челси» слухи
12:11 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» потратит больше 80 миллионов евро за защитника сборной Англии слухи
12:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» продаёт Канселу - назван клуб
Все новости
Рекомендуем