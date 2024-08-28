Осимхен выбирает между двумя клубами

Центральный нападающий «Наполи» Виктор Осимхен не перейдет во французский «ПСЖ». Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, нигерийский форвард выбирает между двумя клубами.

Согласно данным источника, речь идет о лондонском «Челси» и саудовском «Аль-Ахли». Трансферная стоимость форварда оценивается в 100 миллионов евро. Срок действующего контракта африканца с неаполитанцами рассчитан до конца июня 2026 года.

В прошлом сезоне итальянской Серии А Осимхен принял участие в 25 встречах. Нападающий записал на свой счет 15 голов и три результативных паса.