После возвращения в Премьер-лигу «лисы» явно мечтают о том, чтобы закрепиться в чемпионате и вернуть себе былую славу.

Видимо, Стивен Купер считает, что состав его команды ещё до конца не сформирован, и перед закрытием трансферного окна в команду может перейти хавбек сборной Марокко Билял эль-Ханнус. Сейчас футболист выступает за бельгийский «Генк».

Как сообщает у себя на странице журналист Боб Фесен, сумма сделки составит 20,5 млн евро, а также 4,5 млн будут выплачены в виде бонусов. Кроме того, в будущем «Генк» может получить 15% от возможной перепродажи игрока.

Всего за плечами марокканца 94 матча в бельгийском клубе. За это время он забил четыре мяча и отдал 14 голевых передач. Также футболист играл во всех еврокубках, хоть и на стадии квалификации. Этим летом он помог сборной Марокко выиграть бронзовые медали Олимпийских игр.