«Ливерпуль» может усилиться вингером «Баварии»

Вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман имеет вариант трудоустройства в чемпионате Англии. Об этом сообщается в аккаунте iMiaSanMia.

По данным источника, в услугах французского футболиста заинтересован «Ливерпуль». Руководство мерсисайдского гранда рассматривает кандидатуру Комана в качестве усиления атакующей линии.

В прошлом сезоне 28-летний француз сыграл 17 матчей в Бундеслиге, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Коман является футболистом «Баварии» с лета 2017 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2027-го.