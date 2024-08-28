«Арсенал» нашёл нового нападающего в «Ливерпуле»

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес может перейти в другой топ-клуб Английской премьер-лиги. По сообщениям Fichajes, в трансфере уругвайского форварда заинтересован лондонский «Арсенал».

Дарвин может согласиться на переезд в столицу Англии, чтобы поработать под руководством испанского наставника Микеля Артеты. Мерсисайдцы, в свою очередь, готовы рассмотреть предложение о продаже футболиста.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги Дарвин принял участие в 36 встречах. 25-летний бомбардир отметился 11 забитыми мячами и восемью голевыми передачами.