«Ливерпуль» готовит предложение Кьезе

Вингер туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза может отправиться на туманный Альбион. Над его переходом работает «Ливерпуль», об этом рапортует The Athletic.

Мерсисайдский топ-клуб давно следил за итальянцем и сейчас решил воспользоваться ситуацией. Контракт атакующего полузащитника истекает летом 2025 года, и главный тренер команды Тьяго Мотта не видит Федерико в своей команде. «Ювентус» оценивает футболиста в 15 миллионов евро.

«Ливерпуль» рассчитывает заполучить Кьезу до закрытия трансферного окна. Мерсисайдцы предложат итальянцу четырехлетнее трудовое соглашение.

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