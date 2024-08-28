«Челси» хочет успеть купить Осимхена - сделано предложение

Лондонский «Челси» по-прежнему проявляет заинтересованность в подписании нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Джанлуки ди Марцио.

Согласно сведениям источника, «пенсионеры» сделали неаполитанской стороне официальное предложение по трансферу игрока. Переговоры между клубами продолжатся сегодня, 28 августа. Конкурентом «Челси» в споре за форварда считаются «Арсенал» и саудовский «Аль-Ахли».

В прошлом сезоне чемпионата Италии 25-летний центрфорвард принял участие в 25 поединках. Осимхен отметился 15 забитыми мячами (три – с пенальти) и тремя результативными передачами.