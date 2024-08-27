Звезда Евро-2024, грузинский голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили стал игроком «Ливерпуля». О завершённой сделке сообщает пресс-служба «красных».

Тем не менее, этот сезон голкипер проведёт в «Валенсии». За «летучих мышей» он выступал на протяжении последних трёх лет с небольшими перерывами. А уже после, перед сезоном-2025/26 Георгий окончательно присоединится к «Ливерпулю». Transfermarkt оценивает сделку в 32,5 млн евро.

Мамардашвили 23 года, вратарь является уроженцем Тбилиси. Свою карьеру будущий голкипер «Ливерпуля» начал в академии столичного «Динамо», также на протяжении карьеры выступал за «Рустави» и тбилисский «Локомотив». В его активе 21 сыгранный матч за сборную Грузии.