Опытный 36-летний защитник Анджело Огбонна продолжит свою карьеру в клубе Чемпионшипа – «Уотфорде». Новый клуб итальянец обрёл в статусе свободного агента, подписав контракт на один сезон.

Центральный защитник провёл последние девять лет карьеры в лондонском «Вест Хэме». Туда он перебрался в 2015 году из туринского «Ювентуса». Ранее в его карьере были родной «Торино» и «Кротоне».

Основное амплуа итальянца – центральный защитник. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста всего в 700 тыс. евро.

«Уотфорд» по итогу прошлого сезона во втором по силе дивизионе Англии занял лишь 15-е место турнирной таблицы.