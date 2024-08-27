Клуб АПЛ «Борнмут» отдал в аренду «Осеру» из французской Лиги 1 24-летнего Хамеда Траоре. Арендное соглашение по молодому футболисту рассчитано на один сезон.

Напомним, что Траоре провёл прошлый сезон сначала в «Борнмуте», а после в аренде в «Наполи». Футболист является игроком национальной сборной Кот-д’Ивуара, портал Transfermarkt оценивает его в 17 млн евро.

Основное амплуа новичка «Осера» - центральный атакующий полузащитник, также сыграть он может и на левом фланге, а также в центре полузащиты.

«Осер» по итогу прошлого сезона в Лиге 2 вернулся в элитный французский дивизион.