Португальский защитник Жоау Канселу официально стал игроком «Аль-Хиляля». О новичке, но пока без подробностей сообщает официальная соцсеть чемпиона Саудовской Аравии.

Ранее будущий переход Канселу подтвердил инсайдер Фабрицио Романо и сообщил, что контракт игрок сборной Португалии подпишет на три года. По информации портала Transfermarkt, «Аль-Хиляль» заплатил за новичка 25 млн евро «Манчестер Сити».

Напомним, что Канселу последние полтора года карьеры провёл в арендах. Сначала его арендовала «Бавария», а в прошлом сезоне – «Барселона». В активе новичка «Аль-Хиляля» свыше 50 матчей за сборную Португалии.