Романо подтвердил переход Канселу в топ-клуб Саудовской Аравии

Всемирно известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил скорый переход защитника Жоау Канселу из «Манчестер Сити» в саудовский «Аль-Хиляль».

«Сделка заключена, «Манчестер Сити» получит за игрока 25 миллионов евро», - пишет Романо, добавляя своё традиционное «Here we go!».

Ожидается, что срок нового соглашения Канселу с чемпионом Саудовской Аравии составит три года. Самому Жоау сейчас 30 лет, действующий контракт правого защитника с «Сити» рассчитан ещё на три года.

Минувший сезон Канселу провёл в аренде в «Барселоне». А во второй половине позапрошлого сезона защитника арендовала «Бавария».