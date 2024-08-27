Эду Гаспар: «Мерино был ключевой целью «Арсенала» этим летом»

Спортивный директор лондонского «Арсенала» Эду Гаспар высказался о самом свежем усилении состава «канониров». Лондонский клуб пополнил испанский полузащитник Микель Мерино, перебрался в новую команду он из «Реал Сосьедада».

«Мы очень рады завершить трансфер Микеля Мерино. Это было ещё одно большое командное усилие многих людей в клубе по завершению трансфера игрока, который привлек интерес со стороны ряда клубов летом. Микель был ключевой целью для нас этим летом, и мы определили его как игрока, который может идеально вписаться в наш состав, чтобы улучшить нас», - говорит Гаспар пресс-службе «канониров».

Напомним, что Мерино этим летом стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.

Ранее о новичке высказался рулевой «Арсенала» Микель Артета.