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Артета – о Мерино: «Микель усилит нашу команду своими способностями и сильным характером»

27 Августа 2024 • 18:23 Комментировать

Во вторник лондонский «Арсенал» официально объявил о пополнении состава – в клуб перебрался Микель Мерино. Главный тренер «канониров» Микель Артета высказался об усилении.

«Микель — игрок, который принесет нам огромное качество благодаря своему опыту, своей универсальности. Он играл на вершине игры как на клубном, так и на международном уровнях в течение нескольких сезонов. Микель значительно усилит нашу команду своими техническими способностями, а также своим сильным и позитивным характером», - цитирует Артету пресс-служба «Арсенала».

Напомним, что прежним клубом Мерино был «Реал Сосьедад». За него он выступал с 2018 года.

«Как мы все видели летом, Микель также является победителем, его сильные выступления на протяжении всего Евро помогли Испании выиграть турнир. Мы рады приветствовать Микеля и его семью в клубе и с нетерпением ждем начала работы с ним», - добавил Артета.

Микель Мерино – игрок лондонского «Арсенала»

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