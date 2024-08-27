Лондонский «Арсенал» официально объявил о переходе 28-летнего полузащитника сборной Испании Микеля Мерино. Предыдущим клубом испанца был «Реал Сосьедад», в его составе он провёл свыше 240 матчей во всех турнирах с 2018 года.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают новичка «канониров» в 50 млн евро, сама сделка оценивается в 32 млн. Срок контракта с испанцем - четыре года. В новом клубе он получит 23-й игровой номер.

Напомним, что Мерино стал чемпионом Европы этим летом в Германии в составе «красной фурии», также побеждал в Лиге наций со своей командой. В его активе – решающий гол в четвертьфинальном матче против сборной Германии, хозяйки Евро-2024.