Нкетиа перейдёт в «Кристал Пэлас», сделка согласована

Лондонские «Арсенал» и «Кристал Пэлас» согласовали сделку по переходу форварда Эдди Нкетии. Такой новостью в своей соцсети делится инсайдер Фабрицио Романо.

За своего форварда «канониры» получат 30 млн фунтов (что по курсу примерно 35,5 млн евро). 25 млн фунтов «орлы» заплатят за игрок сразу, а оставшиеся пять предусмотрены в качестве бонусов.

Нападающему 25 лет, он является воспитанником клубных академий лондонских «Челси» и «Арсенала». Взрослую карьеру начал в рядах «канониров». Один раз, в 2019-2020 годах Нкетиа уходил в аренду в «Лидс» сроком на один сезон.

Transfermarkt оценивает нападающего в 30 млн евро.