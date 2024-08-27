Полузащитник лондонского «Арсенала» Фабиу Виейра продолжит свою карьеру в «Порту». Полузащитник на правах аренды возвращается в родной португальский клуб. Срок арендного соглашения рассчитан на один сезон.

Напомним, что португальский атакующий полузащитник появился в «Арсенале» летом 2022 года. «Канониры» потратили на него немалые деньги, 35 млн евро. Однако заявить о себе португалец так и не смог под руководством Микеля Артеты, выдавая лишь редкие успешные матчи как правило в еврокубках.

Виейра – воспитанник «Порту». Он провёл почти всю карьеру до перехода в «Арсенал» в системе «драконов».