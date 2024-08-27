Голкипер лондонского «Челси» Кепа Арисабалага продолжит карьеру в «Борнмуте», об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Отмечается, что вратарь нынешний сезон проведёт в аренде в составе английской команды, у которой не будет право выкупа, при этом сообщается, что он продлил контракт с «синими» до лета 2026 года. Прошлое соглашение было рассчитано до конца нынешнего сезона.

В минувшем сезоне 29-летний футболист выступал в аренде за мадридский «Реал». Он принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых пропустил 18 мячей и девять раз оставил свои ворота в неприкосновенности.