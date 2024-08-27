«Ньюкасл» близок к тому, чтобы договориться с «Кристал Пэлас» по поводу трансфера защитника Марка Гехи, об этом сообщают английские СМИ.

Отмечается, что «сороки» могут заплатить за игрока сборной Англии более 80 миллионов евро.

Контракт 24-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 38 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги воспитанник лондонского «Челси» провел два полных матча и не смог отметиться результативными действиями.

Ранее Гехи выступал за «Уэльс». Он был основным игроком сборной Англии на чемпионате Европы 2024 года.