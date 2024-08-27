«Манчестер Сити» продаёт Канселу - назван клуб

Защитник Жоау Канселу близок к уходу из «Манчестер Сити». По информации BBC, английский клуб согласился отпустить португальского латераля в чемпионат Саудовской Аравии.

Новым местом работы защитника станет «Аль-Хиляль». За переход Канселу саудовский клуб выплатит «горожанам» около 24 миллионов евро. Сам игрок пока не дал согласие на трансфер, но, как рапортует источник, это лишь вопрос времени. Ожидается, что Жоау подпишет с «Аль-Хилялем» трехлетнее трудовое соглашение.

В прошлом сезоне 30-летний защитник выступал за каталонскую «Барселону» на правах аренды. Он принял участие в 32 поединках, забил два гола и сделал четыре ассиста.