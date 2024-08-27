Салах установил рекорд в «Ливерпуле»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился голом в поединке второго тура чемпионата Англии против «Брентфорда» (2:0). Благодаря этому мячу египтянин улучшил свое достижение в мерсисайдском гранде.

Как сообщает Squawka, форвард принял участие в 128 голах в 128 поединках «красных» на «Энфилде». Египтянин забил 93 мяча и отдал 35 ассистов. Ни один другой футболист команды не набрал более 100 очков по системе «гол+пас» в домашних матчах Премьер-лиги с тех пор, как египтянин присоединился к «Ливерпулю» в 2017 году.

Подопечные Арне Слота стартовали в новом розыгрыше Премьер-лиги с двух «сухих» побед.