Бекхэм отреагировал на смерть Эрикссона

Легенда английского футбола Дэвид Бекхэм выразил соболезнования в связи со смертью известного шведского тренера Свена-Йорана Эрикссона. Скандинав ушел из жизни 26 август в возрасте 76 лет.
«Хочу поблагодарить Свена за то, что он всегда был настоящим джентльменом. Я всегда буду благодарен ему за то, что назначил меня капитаном сборной. Свен, спасибо за твои последние слова», - написал Бекхэм в своих социальных сетях.
Эриксон скончался из-за рака поджелудочной железы.
Шведский специалист известен по работе в национальных командах. Он тренировал Англию, Мексику, Филиппины и Кот-д'Ивуар.
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