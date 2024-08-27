«Атлетико» хочет подписать ещё одного игрока «Манчестер Сити»

Полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» Матеус Нунес может перебраться в Испанию. По сведениям The Athletic, в услугах футболиста заинтересован мадридский «Атлетико».

Как сообщает источник, «матрасники» рассчитывают арендовать португальца до завершения нынешнего сезона. Официального предложения в офис «Манчестер Сити» пока не поступало.

Напомним, что Нунес перешел в «Манчестер Сити» из «Вулверхэмптона» за 60 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 португалец поучаствовал в 17 поединках чемпионата Англии, записав на свой счет два забитых мяча. Ранее из стана «горожан» в «Атлетико» перешел Хулиан Альварес.