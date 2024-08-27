Суперклуб Англии может купить Кьезу у «Ювентуса»

Вингер сборной Италии Федерико Кьеза может уйти из туринского «Ювентуса» в текущее трансферное окно. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо.

По данным источника, в подписании итальянца заинтересован «Ливерпуль». Сам Кьеза полон решимости продолжить карьеру в мерсисайдском коллективе. «Старая синьора» готова расстаться с игроком всего за 15 миллионов евро в связи с истекающим контрактом в 2025 году. Transfermarkt оценивает Федерико в 35 миллионов.

В прошлом сезоне Кьеза поучаствовал в 37 поединках во всех турнирах. Форвард забил десять мячей и сделал три голевые передачи.