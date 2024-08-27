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Известна позиция Стерлинга по «Манчестер Юнайтед»

27 Августа 2024 • 08:14 Комментировать

Атакующий полузащитник Рахим Стерлинг может сменить лондонский «Челси» на другой английский топ-клуб. Речь идет о «Манчестер Юнайтед».

Согласно сведениям в социальных сетях журналиста Бена Джейкобса, 29-летний футболист открыт к переговорному процессу с «красными дьяволами», если они сделают ему конкретное предложение. В данный момент игрок не ведет переговоры ни с одним из клубов.

Трудовое соглашение Стерлинга с «Челси» рассчитано до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Стерлинга могут обменять на Джедона Санчо.

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