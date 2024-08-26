Бывший нападающий питерского «Зенита» Юри Алберто может пополнить ряды клуба Английской премьер-лиги. По информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство «Саутгемптона» направило «Коринтиансу» официальное предложение по футболисту.

Напомним, что в «Коринтиансе» Алберто оказался зимой 2023 года. Тогда в рамках обмена с «Зенитом» в Питер прибыли защитник Роберт Ренан и хавбек Ду Кейрос. Алберто же проследовал в «Коринтианс».

«Саутгемптон» хочет арендовать 23-летнего нападающего на один сезон с правом выкупа. «Святые», напомним, вернулись в Премьер-лигу после годичного отсутствия.