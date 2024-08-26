Мадуэке извинился за то, что назвал Вулверхэмптон дерьмом

Один из главных героев матча «Вулверхэмптон» - «Челси» (2:6) в рамках второго тура АПЛ Нони Мадуэке принёс извинения за свои слова о городе, в котором базируются «волки».

«Приношу извинения всем, кого это могло обидеть. Это была ошибка, случайность. Я не хотел, чтобы это появилось на моей странице в соцсети таким образом и я уверен, что Вулверхэмптон — хороший город», - приводит слова Мадуэке ВВС.

Ранее Мадуэке в соцсети написал, что всё, что связано с Вулверхэмптоном – «дерьмо». Оперативно футболист это удалил, однако сеть, как говорится, помнит всё. Сам же Мадуэке оформил в прошедшем матче хет-трик.